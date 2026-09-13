Самотник жестоко преби дете, откъснало си слива
Самотник нанесъл жесток побой да 9-годишно дете, което си откъснало слива от двора му в град Летница, съобщи бТВ. На видео се вижда как жестокият мъж...
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Самотник нанесъл жесток побой да 9-годишно дете, което си откъснало слива от двора му в град Летница, съобщи бТВ. На видео се вижда как жестокият мъж...
Ямбол. Самотно живеещ мъж загина при пожар в Ямбол. Трагедията се разигра рано сутринта във вторник, съобщиха от полицията. Огънят е пламнал в приземн...
Стара Загора. Безработен мъж от старозагорското с. Ковач, община Раднево, е бил намерен мъртъв в селския парк до кметството. При огледа по тялото му с...