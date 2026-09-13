Град до България обявен за рай на самотниците по света
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Може да си гарантирате незабравимо прекарване
Има вече и ол инклузив до Дубай
Миналата година броят на самоубийствата в Япония се е увеличил за първи път от 11 години и е 20 919
Повече от една четвърт от домакинствата в България са на самотни хора, без деца, сочи анализ на Евростат за структурата на населението в Евросъюза пре...