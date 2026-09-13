Обама похвали Самарас
Гръцката икономика трябва вече да се стреми към ръст, смята US президентът
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Гръцката икономика трябва вече да се стреми към ръст, смята US президентът
Борисов и Самарас държат на клаузата "добросъседство" за Западните Балкани
Кабинетът ще проведе изнесено заседание с правителството на Гърция на 17 декември, научи "Стандарт". Министрите, водени от премиера Бойко Борисов, ще...