Земята се разсърди. Адско земетресение
Дълбочината на труса е 65 километра
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Дълбочината на труса е 65 километра
След реставрация
До две седмици в Салвадор това ще е факт
Футболната федерация на Салвадор заплаши да внесе иск в съда срещу Христо Стоичков заради клевета. Причината са обвиненията, които хвърли Камата към м...
Земетресение с магнитуд 5,2 стана край бреговете на Салвадор.Няма сведения за жертви и разрушения. Епицентърът на труса бил на 67 км югозападно от при...
Има опасност от цунами, заявиха експерти от тихоокеанския център за предупреждение Сан Салвадор. Силен земен трус с магнитуд 7,4 по скалата на Рихтер...
Продължава евакуацията на стотици хора, които живеят в околностите на активизиралия се вулкан Чапарастик, Салвадор. Той изригна в неделя и продължава...
Мексико. Футболната федерация на Салвадор лиши 14 национали от състезателни права до живот заради уреждане на мачове. Сред мачовете с манипулиран резу...