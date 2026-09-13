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Салвадор дава на съд Камата

Салвадор дава на съд Камата

Футболната федерация на Салвадор заплаши да внесе иск в съда срещу Христо Стоичков заради клевета. Причината са обвиненията, които хвърли Камата към м...

23 ноември | 21:20
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