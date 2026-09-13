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Комитов с Гран При на Темида

Комитов с Гран При на Темида

Адвокат от кариерата с безспорна тежест в наказателното право, Еню Комитов ще бъде награден с Гран При на Годишните награди за правосъдие. Почетната с...

03 ноември | 17:57
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