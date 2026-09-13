Наглост! Какво поиска садистът от Стара Загора
И даже това е станало преди месец
Следете всички новини, анализи и коментари за Садист. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
И даже това е станало преди месец
В мрежата се събират пари за възстановяване на обезобразеното момиче
Бил е осъждан, съдийката, която го пусна - наказвана
Неизвестен садист от София сряза лапичките на няколко дневно малко котенце и разпространи снимките му във Фейсбук. Само няколко минути по-късно се сам...
Кучето е починало, след като беше върнато за лечение на собственика му