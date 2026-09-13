Проверяват колко мъжe могат да бъдат мобилизирани
Варна. Началникът на отбраната Румен Николов заяви във Варна, че в момента тече проверка на документи и какви са наличните възможности за извършване н...
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Варна. Началникът на отбраната Румен Николов заяви във Варна, че в момента тече проверка на документи и какви са наличните възможности за извършване н...
Оставаме без подводница поне до 2020 година, казва вицеадмирал Румен Николов От няколко дни Българската армия има нов началник. Досегашният командир...
Вицеадмирал Румен Николов ще мотивира военните с нова техника Армията вече си има нов началник. От няколко дни начело на военните застана произведени...
София. На тържествената церемония в Министерството на отбраната досегашният началник на отбраната генерал Симеон Симеонов предаде поста на вицеадмирал...
Варна. Вицеадмирал Румен Николов бе назначен за началник на отбраната. Във Варна се проведе церемония по назначаването на Николов. Събитието се прове...
София. Ние се нуждаем от подкрепа от институциите на България, изразяваща се в достатъчно гарантираща на нашия личен състав нормативна база, осигурява...
Готвят началника на бойния флот Румен Николов за шеф на отбраната
Варна. "Реформата във Военноморските сили приключи в основната си част", заяви във Варна командирът на военния ни флот, контрадмирал Румен Николов. "...