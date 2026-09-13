Ротарианци от Монтана събраха 13800 лв. за талантливи деца
13800 лв. събраха чрез благотворителен търг членовете на Ротари –клуб Монтана на традиционния си коледен бал. Средствата ще бъдат предадени за подкреп...
Следете всички новини, анализи и коментари за Ротарианци. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
13800 лв. събраха чрез благотворителен търг членовете на Ротари –клуб Монтана на традиционния си коледен бал. Средствата ще бъдат предадени за подкреп...
Младите ротарианци от Кърджали се включиха в традиционната инициатива за обновяване на местни училища. Поредната акция се проведе в двора на ОУ „Св. К...
Членовете на Ротари-клуб в Монтана дариха оборудване на неонатологичното отделение на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев" в Монтана. Със събрани средства от колед...
Стара Загора. Община Казанлък предложи работа на казанлъчанката Антония Йовчева, която завършва с отличен успех специалността „социални грижи" в Трак...
Банско. Навръх своя 10-годишен юбилей Ротари клуб „Банско – Разлог" обяви своя нов проект. Ротарианците ще подпомогнат превенцията и борбата с диабета...
Велико Търново. Паметникът на обесените в старата столица бе обновен за втори път по инициатива на Ротаракт клуб Велико Търново. Монументът увековечав...
Благоевград. Ротарианците от Банско и Разлог ще зарадват съгражданите си с концерт на Ансамбъл „Пирин". Фолклорната емблема на Пиринския край ще предс...
Банско. Ротарианци от цял свят на ски в курорта Банско. Тази амбициозна, но не и неосъществима идея бе обсъдена в планинския град. Целта е да се орган...
Ротарианци събраха 10 хил. лв. в благотворителен бал