Общините в областта изпълняват 165 проекта
Росица Иванова, областен управителна София-област - Как се чувствате близо два месеца, след като заехте длъжността?- В собствени води. Аз съм от хора...
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Росица Иванова, областен управителна София-област - Как се чувствате близо два месеца, след като заехте длъжността?- В собствени води. Аз съм от хора...