Хилари лобирала за "Росатом"
Когато Хилари Клинтън е била държавен секретар, Държавният департамент е бил сред институциите, одобрили продажбата на една от най-големите уранови ми...
Следете всички новини, анализи и коментари за Росатком. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Когато Хилари Клинтън е била държавен секретар, Държавният департамент е бил сред институциите, одобрили продажбата на една от най-големите уранови ми...