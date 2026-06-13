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Хилари лобирала за "Росатом"

Хилари лобирала за "Росатом"

Когато Хилари Клинтън е била държавен секретар, Държавният департамент е бил сред институциите, одобрили продажбата на една от най-големите уранови ми...

26 април | 21:30
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