70-сантиметров петел е атракцията на Банго Васил в Сливен
70-сантиметров червен петел е атракцията на Банго Васил в Сливен. Това обяви пред "Стандарт" Стела Костова, председател на Ромската академия за култур...
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70-сантиметров червен петел е атракцията на Банго Васил в Сливен. Това обяви пред "Стандарт" Стела Костова, председател на Ромската академия за култур...
Благоевград. Кметът на община Сандански Андон Тотев получи пуйка, пълнена с ориз и булгур, баница и пита с шоколад от празнуващите роми. Група от 20-...
София. Министърът на отбраната Ангел Найденов посрещна днес, 14 януари, ученици-сурвакари по повод празника „Василица" – ромската Нова година. Учениц...
Монтана. Ромски деца от квартал „Огоста" на Монтана чакаха кмета на града Златко Живков, за да му изпеят песен, посветена на него. Той обаче не можа...
София. Празничен концерт по повод Василица - Ромската Нова година, ще има в столицата. Той ще се проведе на 14 януари, на "Сцена 17" в Министерство на...