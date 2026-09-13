Родопчанката е музата на Камбер
Когато рисува, талантливият художник слуша гайди, цигулка или кавал Тя е красива, чиста като роса, независимо дали вярва в Христос или в Мохамед, каз...
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Когато рисува, талантливият художник слуша гайди, цигулка или кавал Тя е красива, чиста като роса, независимо дали вярва в Христос или в Мохамед, каз...
Родопчанка е една от 16-те финалистки на конкурса за красота „Мис Българка в САЩ 2015". 20-годишната Глория Андреева води във временната класация, про...
Николая Никова от родопското село Момчиловци е първата победителка в конкурса "Мис Родопи" - посланик на българското кисело мляко в Китай. 20- годишна...