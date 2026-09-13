Робърт Дауни Джуниър с обръщение към Бъглария
Звездата от Марвел се превъплъщава в Доктор Дулитъл на 17 януари
Следете всички новини, анализи и коментари за Робърт Дауни Джуниър. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Звездата от Марвел се превъплъщава в Доктор Дулитъл на 17 януари
Актьорът ще озвучи Железния човек в нова анимация по "Дисни+"
Филмът ще излезе по Коледа
Робърт и Сара Джесика бяха двойка преди години
Звездата на Холивуд Робърт Дауни-Джуниър за втора поредна година оглави ежегодната класация на най-високоплатените актьори на американското списание "...