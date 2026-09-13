Торонто има нов кмет след оттеглянето на Роб Форд
Торонто. Жителите на най-големия канадски град избраха нов градоначалник. Джон Тори ще смени скандалния Роб Форд и брат му Дъг, който се кандидатира з...
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Торонто. Жителите на най-големия канадски град избраха нов градоначалник. Джон Тори ще смени скандалния Роб Форд и брат му Дъг, който се кандидатира з...
Торонто. Известният със скандалното си поведение кмет на Торонто Роб Форд е бил диагностициран с рак. Той има липосарком (туморно образувание в стомах...
Торонто. Кметът на Торонто Роб Форд, който се прочу с пороците си, влезе в болница. Той се оплаквал от коремни болки в продължение на три месеца и лек...
Торонто. "Пратил съм му имейл и той има 12 часа да напусне, иначе общината ще гръмне", се казва в заплашително писмо, изпратено до брата на кмета на Т...
Кметът на Торонто Роб Форд продължава да е неоткриваем, след като според местните медии, възнамерявал да премине курс на лечение от зависимостите си....
Чикаго. САЩ изгониха скандалния кмет на Торонто Роб Форд малко след пристигането му в страната началото на седмица. Канадското консулство в Чикаго съо...
Торонто. Кметът на Торонто, който се прочу с това, че бе хванат да пуши крек, обяви, че иска да управлява града още един мандат. "Аз съм най-добрият...
Торонто. Канадските власти подготвят остраняването на скандалния кмет на Торонто Роб Форд. Министър-председателката на провинция Онтарио, чиято столиц...
Торонто. Кметът на Торонто Роб Форд се забърка в нов скандал, след като само преди дни се наложи публично да признае, че е употребявал крек (кокаин)....
Кметът на Торонто Роб Форд наскоро се прочу с това, че е пушил крек по време на мандата си. Подобна случка би била гигантски скандал на много други ме...
Кметът на Торонто Роб Форд може да си има проблеми с правосъдието, след като видеозапис показа как той пуши крек (производно на кокаина). Аферата окол...