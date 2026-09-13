Всичко за Роб Форд

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Последни новини Свят
Кметът на Торонто изчезна

Кметът на Торонто изчезна

Кметът на Торонто Роб Форд продължава да е неоткриваем, след като според местните медии, възнамерявал да премине курс на лечение от зависимостите си....

08 май | 18:45
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Кмет на градус и доза крек

Кметът на Торонто Роб Форд наскоро се прочу с това, че е пушил крек по време на мандата си. Подобна случка би била гигантски скандал на много други ме...

08 ноември | 6:00
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