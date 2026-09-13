Признахме визите, издадени от Румъния, Кипър и Хърватия
Издаваните от Румъния, Кипър и Хърватия визи за транзитно и краткосрочно пребиваване ще бъдат признавани у нас до пълното ни присъединяване към шенген...
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Издаваните от Румъния, Кипър и Хърватия визи за транзитно и краткосрочно пребиваване ще бъдат признавани у нас до пълното ни присъединяване към шенген...
Букурещ. Вътрешният министър на Румъния подаде оставка заради разрастващ се скандал около спасителна мисия до мястото на самолетна катастрофа, за коят...
София. "Европейската комисия ясно е казала какви са критиките и какви са препоръките. Неудачно да се правят сравнения между България и Румъния. Най-...