Римска бензиностанция става паметник на културата
Националният исторически музей (НИМ) възнамерява да предложи за национален паметник на културата римска пътна станция, намираща се по пътя Дунав - Тро...
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Националният исторически музей (НИМ) възнамерява да предложи за национален паметник на културата римска пътна станция, намираща се по пътя Дунав - Тро...