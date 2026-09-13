Клайдерман свири за Класик ФМ радио
Световноизвестният пианист Ричард Клайдерман ще свири за 20-годишнината на първото и единствено в България радио за класическа музика - Класик ФМ ради...
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Световноизвестният пианист Ричард Клайдерман ще свири за 20-годишнината на първото и единствено в България радио за класическа музика - Класик ФМ ради...
Велико Търново. Ричард Клайдерман ще разгледа крепостта "Царевец", непосредствено преди концерта си в старата столица Звездата на рояла е поискал и...
Велико Търново. Специален роял за 170 000 евро ще бъде доставен от Букурещ в старата столица за концерта на световноизвестният пианист и композитор Ри...