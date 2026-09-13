Маргарита Попова е Рицар на 2015 година
Орденът на Тамплиерите на Йерусалим избра вицепрезидента Маргарита Попова за Рицар на 2015 година. Отличието й бе връчено тази вечер по време на ежего...
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Орденът на Тамплиерите на Йерусалим избра вицепрезидента Маргарита Попова за Рицар на 2015 година. Отличието й бе връчено тази вечер по време на ежего...
Коледен благотворителен Бал на рицарите ще се проведе днес в столичния хотел "Маринела". На бляскавото тържество рицарите от Ордена на тамплиерите-Вел...
Тамплиерът Румен Ралчев взе наградата на в. "Стандарт" - "Майстор на перото" Акад. Антон Дончев стана носител на голямата награда "Рицар на годината...
Плевен. Олимпийският шампион по спортна стрелба Таню Киряков бе обявен за рицар на годината от родните тамплиери. Това стана в Плевен на среща по пово...