Реставрират Трапезица с 1,250 млн. евро
Водят туристи на крепостта от следващия сезон Крепостта "Трапезица" ще бъде реставрирана и ще посреща посетители от следващия туристически сезон. Тов...
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Водят туристи на крепостта от следващия сезон Крепостта "Трапезица" ще бъде реставрирана и ще посреща посетители от следващия туристически сезон. Тов...