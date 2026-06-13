Главният карикатурист на "Шарли Ебдо" напусна
"Това е личен избор. Отдавна обмислях да си тръгна, но останах от солидарност след атаката срещу редакцията на вестника през януари. Сега вече наистин...
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"Това е личен избор. Отдавна обмислях да си тръгна, но останах от солидарност след атаката срещу редакцията на вестника през януари. Сега вече наистин...