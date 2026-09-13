Рехабилитатор в "Стани богат" смрази България! Думи за Чернобил
С разказа си за бебетата след ядрената авария
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С разказа си за бебетата след ядрената авария
Оплака се, че медицинските сестри са били дърпани и бутани от охраната на сградата
Шванте е супер, хвалят я в Дортмунд "Борусия" Д хвърли ръкавицата на "Челси". "Жълто-черните" също повериха контузените си играчи на жена. Юрген Клоп...