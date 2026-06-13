В болница - само с лична карта от днес
От днес здравноосигурените влизат в болница само срещу личен документ. Хоспитализациите и изписванията ще бъдат в единна Регистрационна система. При...
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От днес здравноосигурените влизат в болница само срещу личен документ. Хоспитализациите и изписванията ще бъдат в единна Регистрационна система. При...
Всички лечебни заведения в страната трябва да регистрират приетите и изписаните пациенти чрез единна регистрационна система от 1 април, напомниха от Н...