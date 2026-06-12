Сватба в Рибново напук на времето
Рефат и Фатме се взеха след двудневна веселба Думите няма да стигнат и на най-умелия разказвач, за да опише сватбата и следващото я преживяване в род...
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Рефат и Фатме се взеха след двудневна веселба Думите няма да стигнат и на най-умелия разказвач, за да опише сватбата и следващото я преживяване в род...