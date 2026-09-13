ЦСКА обърна резултата за равен срещу ЦСКА 1948
ЦСКА има 26 точки на осмо място в класирането, докато ЦСКА 1948 е с точки по-малко на деветата позиция
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ЦСКА има 26 точки на осмо място в класирането, докато ЦСКА 1948 е с точки по-малко на деветата позиция
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Брайтън стигна до 1:1 след гол шедьовър на иранец
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Септември изпусна да победи в последния мач от 28-ия кръг
"Берое" и ХИК (Хелзинки) завършиха наравно 1:1. Срещата бе от втория квалификационен кръг на Лига Европа. За отбелязване в двубоя с финландците е уча...
"Ботев" и "Монтана" завършиха при резултат 2:2. Двубоят, който се игра в Коматево, бе от 29-ия кръг на "А" група. Лъчезар Балтанов бе точен в 30-ата...
Отборите на "Славия" и "Левски" си спретнаха здрав мач, но не успяха да се победят и завършиха наравно 0:0 в най-старото дерби на България, което даде...
"Монтана" и "Ботев" (Пловдив) си вкараха по един гол. Срещата от 20-и кръг на "А" група се игра на стадион "Огоста". Атанас Илиев откри резултата за...
Отборите на "Черно море" и "Литекс" не успяха да се победят и завършиха наравно на стадион "Тича" във Варна. Домакините откриха резултата след гол на...
Новият мениджър на "Ливърпул" Юрген Клоп ще трябва да почака поне до другия мач, за да се поздрави с първа победа начело на новия си тим. Неговите въз...
"Левски" остава лидер в класирането след битката с "Лудогорец" тази вечер. Двата отбора завършиха при резултат 1:1 в мача от 12-и кръг на „А" група, к...
"Атлетико" (Мадрид) и "Реал" (Мадрид) завършиха при резултат 1:1 в дербито от седмия кръг на шампионата на Испания. Карим Бензема се записа още в 9-а...
Равен за "Пирин" и "Черно море" в снощния мач от първи кръг на „А" група. Отборите завършиха при резултат 1:1 на стадион „Христо Ботев" в Благоевград....
"Ботев" (Пловдив) и "Левски" не разрешиха спора помежду си на старта на първенството.Двата отбора завършиха при резултат 1:1. Двубоят бе от първи кръг...