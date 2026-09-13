Клоп ще чака още за първа победа, "Ливърпул" с равен срещу "Сотън"

Новият мениджър на "Ливърпул" Юрген Клоп ще трябва да почака поне до другия мач, за да се поздрави с първа победа начело на новия си тим. Неговите въз...