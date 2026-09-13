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"Аякс" аут от Шампионска лига

"Аякс" аут от Шампионска лига

Четирикратният европейски клубен шампион "Аякс" е аут от Шампионска лига. Холандците отпаднаха още в третия квалификационен кръг. "Синовете на Господ...

04 август | 22:18
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