Овации! Антоанета Стефанова с голям удар
Пореден голям удар за Кралицата на шаха Антоанета Стефанова. Тя завърши на 10-о място световното първенство по рапид, най-бързата версия в шаха. Стефа...
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Пореден голям удар за Кралицата на шаха Антоанета Стефанова. Тя завърши на 10-о място световното първенство по рапид, най-бързата версия в шаха. Стефа...
Голаджията не издържал медицинските прегледи
Четирикратният европейски клубен шампион "Аякс" е аут от Шампионска лига. Холандците отпаднаха още в третия квалификационен кръг. "Синовете на Господ...