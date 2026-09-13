Шарапова си купи ранчо в Санта Барбара
Рускинята плаща 8,6 милиона долара за имота
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Рускинята плаща 8,6 милиона долара за имота
След нови скандални разкрития за наклонностите на звездата, купувачи вече няма
Агресивни кучета нападнаха и убиха 6 овце и 6 агнета в ранчото на лидера на РЗС Яне Янев в санданското село Малки Цалим. Три огромни псета се промъкна...
Най-скъпото ранчо в Аспен беше продадено за 49 млн. долара. Хала Ранч, което се простира на 17 декара и има 15 спални. Разполага с тенис игрище, вътре...