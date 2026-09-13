Рали "България" се връща в Европа с подкрепата на ФИА
Президентът на световната федерация Жан Тод с писмо до шефа на СБА
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Президентът на световната федерация Жан Тод с писмо до шефа на СБА
Актрисата и тв. водеща Алекс Раева дабютира в рали "България" тя е навигатор на Васил Жеков (на снимката). Двамата са част от петте екипажа в HYUNDAI...
Централният площад на Самоков ще е домакин днес от 18,30 ч на социално отговорната инициатива, насочена към деца - „Състезания, но не на пътя, безопас...
Състезаващият се за Казахстан украинец Александър Салюк с "Skoda Fabia S2000" спечели 44-ото рали "България" - кръг от Европейската купа. Втори се кла...