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Райфайзен банк е с нов шеф

Райфайзен банк е с нов шеф

Надзорният съвет на Райфайзен банк България определи Оливър Рьогл за председател на управителния съвет и главен изпълнителен директор на банката на мя...

05 юни | 18:41
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