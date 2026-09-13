Повдигат обвинения на стрелците срещу Очите
Заместник-главният прокурор Борислав Сарафов заяви в Бургас, че са повдигнати обвинения срещу Радослав Веселинов Димитров и Георги Михайлов Иванчев в...
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Заместник-главният прокурор Борислав Сарафов заяви в Бургас, че са повдигнати обвинения срещу Радослав Веселинов Димитров и Георги Михайлов Иванчев в...
София. Радослав Димитров вече официално е част от "Левски". Днес той подписа договор с клуба за две години. 25-годишният футболист стъпва на Герена к...
София. Бивш футболист на "Славия" ще заеме мястото на Дъстли Мюлдер на Герена, научи "Стандарт". В момента Радослав Димитров преговаря с ръководството...