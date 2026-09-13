Фенове на "Берое" се биха в Баня Лука
Беройци тренират преди днешния реванш срещу "Радник"
Следете всички новини, анализи и коментари за Радник. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Беройци тренират преди днешния реванш срещу "Радник"
Ивайло Йорданов говори пред медиите в Баня Лука преди утрешния мач от Лига Европа между "Берое" и "Радник" (Бийелина). Първият двубой завърши 0:0. Виж...
Треньорът на "Левски" Люпко Петрович не бе доволен от играта на "сините" след нулевото реми срещу "Радник" (Сурдулица). Спецът бе категоричен, че ако...
Симпатягите от "Берое" стартираха с 0:0 участието си в евротурнирите през новия сезон. Старозагорци не се дадоха на босненския дебютант "Радник" на с...
Помощник-треньорът на Берое Ивайло Йорданов
Станаха ясни съперниците на "Славия" и "Берое" в първия предварителен кръг на Лига Европа. Жребият в Нион бе теглен днес. "Белите" от "Овча Купел" ст...
Валери Божинов хвърли в смут "Партизан". Треньорът на сръбския гранд Иван Томич проплака, че не може да използва голаджията за днешния мач с "Радник"...