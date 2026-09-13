Журналист предложи Русия да върне ГУЛАГ и разстрелите в Украйна
Думите на радиоводещия предизвикаха широк резонанс в Украйна и Русия
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Думите на радиоводещия предизвикаха широк резонанс в Украйна и Русия
След това се извини
Водещ в германското радио "Energy" бе спасен благодарение на негова слушателка. Това съобщава radioenergy.bg и уточнява, че техният колега Кристиан Щю...