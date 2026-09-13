Бизнесът влиза в нов съвет към ББР
Създава се Консултативен съвет с участието на национално представителните работодателски организации
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Създава се Консултативен съвет с участието на национално представителните работодателски организации
Това съобщиха от правителствената информационна служба
Отново ще внесат искания за електронизация на процеса по даване на болнични
Съставят експертен комитет по повод казуса КТБ София. Двама вицепремиери ще има в служебния кабинет, единият ще отговаря за социалните въпроси, а дру...
София. Президентът Росен Плевнелиев се срещна с официално представените работодателски организации, за да си свери с тях часовника за актуализирания о...