Разкритие. Ето какво са правили работничките преди взрива
Инспекцията по труда е изискала от работодателя всички необходими документи
Следете всички новини, анализи и коментари за Работнички. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Инспекцията по труда е изискала от работодателя всички необходими документи
В САЩ няма синдикална организация на стриптийзьорките
Ферма на петрички бизнесмен бе атакувана от тумба роми, а две от работничките са пребити от нападателите. Екшънът се разиграл във вторник към 15,30 ча...