Къде са най-качествените плодове и зеленчуци според клиентите?
Два златни медала за качество QUDAL получи ритейлъра след вота на 1200 души
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Два златни медала за качество QUDAL получи ритейлъра след вота на 1200 души
Те са базирани на независимо национално проучване, в което потребителите оценяват реалното качество на услугите, които използват
Отличията са в резултат от независимо проучване сред българските потребители