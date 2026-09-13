Ах, тези пури! 9 неща, които ценителите трябва да знаят
Тютюнът най-често е от малко семе, засадено в чаша
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Тютюнът най-често е от малко семе, засадено в чаша
Това е бившият шеф на Агенция "Митници" Петко Петков
От един месец не пуша – за да не може никой и една пура да ме почерпи, каза премиерът
За най-запалените любители на пурите – така наречените афисионадос, както и за професионалистите, най-голямото събитие през годината е прочутият Haban...
На 7 юни се проведе първото издание на Big Smoke в България - събитие, организирано и посветено на всички любители на пурите у нас. Бяха представени...
Четири вида листа се събират във всяко тютюнево бижу Няма съмнение, че през последните сто години от световната история Фидел Кастро и американският...