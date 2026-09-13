Отпадна БГ кандидатът за "Оскар"
Българският кандидат за "Оскар" за чуждоезичен филм - "Пътят към Коста дел Маресме" отпадна от надпреварата за престижната филмова награда. Американск...
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Българският кандидат за "Оскар" за чуждоезичен филм - "Пътят към Коста дел Маресме" отпадна от надпреварата за престижната филмова награда. Американск...
Звездата на израелското кино Мони Мошанов открива в сюжета на филма част от своя живот
Филмът тръгва в кината от 5 декември София. Снощи се състоя гала премиерата на българското предложние за номинация за Оскар „Пътят към Коста дел Мар...
Нови български таланти блестят сред актьорския състав на филма Българското предложение за Оскар „Пътят към Коста дел Маресме" излиза на голям екран п...