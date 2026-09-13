Турците искат Ердоган да остане президент, партията му - управляваща
В анкета при партиите най-голяма подкрепа набира управляващата ПСР - 32,3%
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В анкета при партиите най-голяма подкрепа набира управляващата ПСР - 32,3%
ПСР, която е управляваща в Турция, планира сериозни промени в своето ръководство
По план изборите за парламент и президент трябва да се състоят през юни 2023 година
Още трима политици са напуснали партията заедно с него
Ихсан Йълмаз в. "Тудей'с Заман" Миналата седмица от официалната страница на Партията на справедливостта и развитието (ПСР) бяха отстранени някои от о...
Турция е изправена пред нови избори. Това заяви лидерът на опозиционната Партия на националистическото действие в Турция Девлет Бахчели след срещата...