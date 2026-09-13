8 специалности без такса за първокурсници
Ето кои са те
Следете всички новини, анализи и коментари за Първокурсници. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Ето кои са те
Към момента 635 първокласници в област Кърджали получиха еднократни целеви помощи за новата учебна година от 250 лв. Изплатени са над 158 750 лв. "Веч...
Академичната общност на НСА „Васил Левски" посрещна за 73-и път своите първокурсници днес, а церемонията в Аула „Максима" по традиция бе открита от за...