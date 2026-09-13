Момиченце е първото бебе в Североизтока, на берекет е
Според народното поверие раждането на женска рожба е на берекет и плодородие.
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Според народното поверие раждането на женска рожба е на берекет и плодородие.
Момиченце е първото родено бебе за Новата 2016-а година в МБАЛ "Пловдив", съобщиха от здравното заведение. Малина проплака в 9,48 ч. на 1-ви януари, т...
Щъркелът донесе първо бебе в екипа на Стандарт Нюз за 2015 г. Нашата колежка и безкомпромисна редакторка Милослава Савова стана майка на момченце. На...
Русе. Активна гимнастика подари русенският кмет Пламен Стоилов на първото бебе за 2015-а в дунавския град. Вчера градоначалникът посети семейството на...
Никозия. Първото бебе за 2015 година в Кипър е българче. Малката мартина, която е първото дете в семейство Цачеви, проплакала в най-голямата детска бо...
Монтана. Първото бебе на Монтана за 2015 година се казва Звезделин. То се роди в МБАЛ „Д-р Стамен Илиев" в 11 часа на 1 януари, съобщи д-р Антоанета...