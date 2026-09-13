Нарекоха първото бебе в Монтана Звезделин

Монтана. Първото бебе на Монтана за 2015 година се казва Звезделин. То се роди в МБАЛ „Д-р Стамен Илиев" в 11 часа на 1 януари, съобщи д-р Антоанета...