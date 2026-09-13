Всичко за Първо Бебе

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Орисаха първото бебе на Русе

Орисаха първото бебе на Русе

Русе. Активна гимнастика подари русенският кмет Пламен Стоилов на първото бебе за 2015-а в дунавския град. Вчера градоначалникът посети семейството на...

16 януари | 19:25
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