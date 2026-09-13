Пръстенът убиец гостува в двореца в Балчик
Гостуващи изложби от съкровища ще привличат нашенци и чужденци в Двореца в Балчик това лято. От юни за месец ще бъде подредена и изложбата "Реликвите...
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Гостуващи изложби от съкровища ще привличат нашенци и чужденци в Двореца в Балчик това лято. От юни за месец ще бъде подредена и изложбата "Реликвите...
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