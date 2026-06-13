Почина изпълнителят на "When a man loves a woman"
Изпълнителят на популярната балада "When a man loves a woman" - Пърси Следж почина на 74-годишна възраст. Соул певецът си отиде от този свят около 1...
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Изпълнителят на популярната балада "When a man loves a woman" - Пърси Следж почина на 74-годишна възраст. Соул певецът си отиде от този свят около 1...