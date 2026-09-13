Асоциация „Прозрачност без граници“ потвърди доброто корпоративно управление и бизнес интегритет на ББР
ББР и дъщерните ѝ дружества следват политика на нулева толерантност към незаконното или неетично бизнес поведение
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ББР и дъщерните ѝ дружества следват политика на нулева толерантност към незаконното или неетично бизнес поведение
Той е по инициатива на банката и има за цел оценка на постигнатото в областта на антикорупцията
В сравнение с държавите, които се присъединиха към ЕС след 1994 г., страната ни заема последно място...
София. Наблюдатели от "Прозрачност без граници" са регистрирали характерните за началото на изборния ден организационно-технически нарушения, каквито...
София. 10-те най-често срещани нарушения на изборния процес, за които хората да внимават по време на избори, изброи Асоциация „Прозрачност без граници...
София. Около 30%, са сигналите за различни форми на контролиран вот, съобщи пред БНР Линка Тонева от неправителствената организация "Прозрачност без г...
София. Асоциация "Прозрачност без граници" се оттегля от участие в Обществения съвет към ЦИК. Това обяви изпълнителният директор на асоциацията Калин...
Политическите сили да обявяват кой ги финансира и в какъв размер,
Над 18% са нарушенията свързани с контролиран вот
София. Наблюдатели и граждани са подали 144 сигнала в „Прозрачност без граници". Това сочат данните на асоциацията до 14 часа. От там обявиха, че про...
София. „Прозрачност без граници" изразява загриженост, че наблюдателите на изборите не са допускани да осъществяват наблюдение на дейността на РИК. То...