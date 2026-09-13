Започва акция "Зима“. Какво трябва да знаем
Тя ще се проведе на територията на цялата страна
Следете всички новини, анализи и коментари за Провеждане. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Тя ще се проведе на територията на цялата страна
Научният форум е част от дългата традиция на престижните Балкански международни образователни и научни конгреси
Има наистина съмнения, че би могло да е конюнктурно решението на конституционния съд
Да запазим спокойствие и самообладание, зове министър-председателят
Великобритания се надява да приеме първенството
Годишната пресконференция на руския президент Владимир Путин ще се проведе днес. Както винаги, тя се очаква с голям интерес. Това е 11-та поредна срещ...
Кандидатът на ГЕРБ за кмет на Гоце Делчев Георги Андонов покани на среща директорите и учителите в общината. Според него проблемите в сектор „Образова...
"Имаме вече вариант на план-сметка за провеждане на местните избори. Успях с различни методи да сваля разходите до близо 51 милиона лева и в днешния д...