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Полицаите излизат на протест

Полицаите излизат на протест

Полицаи, пожарникари и военни ще протестират днес срещу промените в правилата за пенсиониране. По предложение на вицепремиера Ивайло Калфин минималнат...

12 юни | 6:23
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