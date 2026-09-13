Творци протестират в Деня на будителите
Христо Мутафчиев с призив към артистичната гилдия
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Христо Мутафчиев с призив към артистичната гилдия
Полицаи, пожарникари и военни ще протестират днес срещу промените в правилата за пенсиониране. По предложение на вицепремиера Ивайло Калфин минималнат...
Пловдив. На извънредно събрание на Синдиката на служителите в затворите в България (ССЗБ) днес, в Пловдив ще се вземе официално решение за организиран...