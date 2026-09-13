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Известни сме по света с най-добрите софтуерни специалисти
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Известни сме по света с най-добрите софтуерни специалисти
Мъж се е опитал да проникне в на президентската резиденция в Истанбул. Охраната го предупредила да спре, но той не се подчинил и го застреляли. Това с...
Опит за проникване в Белия дом бе осуетен от служители на Сикрет сървис, охраняващи американския президент Барак Обама. Жител на щата Айова е бил задъ...