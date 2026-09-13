Синдикатите ръмжат. Протест срещу бюджета
КНСБ и КТ „Подкрепа“ настояват за промени в проектобюджета за 2026 г. преди заседанието Тристранката
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КНСБ и КТ „Подкрепа“ настояват за промени в проектобюджета за 2026 г. преди заседанието Тристранката
Какво следва
В него е заложен дефицит от три процента от брутния вътрешен продукт
Проектобюджетът на централната банка за догодина е публикуван на нейния сайт в интернет
НЗОК ще има близо 4,745 милиарда лева. 200 милиона повече ще има за болниците
Американският президент Барак Обама наложи вето на проектобюджета за отбрана на стойност 612 млрд. долара. Причината е в начина, по който парите за во...