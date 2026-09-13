Обявяват за продан вещите на Кийт Флинт от Prodigy
Разпродават на търг личните вещи на фронтмена на Prodigy, който почина през март тази година
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Разпродават на търг личните вещи на фронтмена на Prodigy, който почина през март тази година
Prodigy oпънаха в събота нервите на организаторите на "Summer Chaos" фестивала в Бургас. Вместо в 21,30 ч., както беше по график, британците се качиха...
Само седмица след старта на продажбите промобилетите за най-силното рок събитие за това лято, "Summer Chaos", с първи хедлайнер "Продиджи", бяха напъл...
Брейнтрий. Prodigy излезе с първи сингъл от предстоящия си нов албум "The Day Is My Enemy". Новото парче се казва "Nasty". Миналата седмица пък стана...