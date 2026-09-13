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Prodigy за малко да не дойдат

Prodigy за малко да не дойдат

Prodigy oпънаха в събота нервите на организаторите на "Summer Chaos" фестивала в Бургас. Вместо в 21,30 ч., както беше по график, британците се качиха...

14 август | 19:00
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