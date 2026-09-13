Кой е най-скъпият автомобил, продаден на търг за космическа сума
Когато става дума за класики, парите нямат значение
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Когато става дума за класики, парите нямат значение
Ето какво направи един от доверените му хора
Ардино. Двете „арестувани" през ноември миналата година крави в ардинското село Седларци бяха обявени за публична продан. За първи път община Ардино р...