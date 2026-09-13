Стана ясно защо е хванала ножа психарката от София
Карала е наред по улицата, изписаха двама от болницата
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Карала е наред по улицата, изписаха двама от болницата
Какво е станало с пострадалия
При спречкване на битова основа 29-годишен го пробол с нож
София. 19-годишното момче, което тази нощ бе открито с прободни рани в столицата е без опасност за живота, информират от пресцентъра на "Пирогов" за Ф...