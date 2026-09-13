Откриха труп на мъж в старозагорски парк
Има прободна рана в гърдите, но разследват самоубийство
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Има прободна рана в гърдите, но разследват самоубийство
Почерпен младеж от дупнишкото село Червен брег посред нощ си измислил прободна рана. Да го спасяват към селото в 2.30 часа тръгнали полицаи и линейка...
Жената е настанена с пробона рана в болница